Partijen Macron en Le Pen komen er bij regionale verkiezingen niet aan te pas

De Franse kiezers hebben met een opvallende schijnbeweging veel politici in de war gebracht. Bij de regionale verkiezingen ging maar een derde van de bevolking stemmen. En die stemmen gingen niet naar de partijen van de politici die landelijk het populairst zijn: president Emmanuel Macron en de rechts-populistische Marine Le Pen.

Dat blijkt uit de prognoses en eerste uitslagen van de tweede ronde van de regionale verkiezingen, die vandaag werden gehouden. Naar schatting heeft zo'n 65 procent van de Fransen niet gestemd. Bij de eerste ronde, een week geleden, was dat 66 procent. Nog nooit in de recente Franse geschiedenis gingen zo weinig mensen naar de stembus.

De historisch lage opkomst is een belangrijk signaal aan de politiek. Fransen zouden massaal zijn thuisgebleven omdat ze wantrouwend en ontevreden zijn over hun volksvertegenwoordigers. Bij de eerste ronde ging van de 18- tot 24-jarigen zelfs maar 1 op de 10 kiezers stemmen, blijkt uit peilingen.

Verrassende uitkomst

De thuisblijvers manifesteren zich op een belangrijk moment: over een jaar zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen.

Ook de uitkomsten van de regionale verkiezingen zijn verrassend. Er werd vooral gestemd op de rechtse Les Républicains en op de Socialisten. Zij hadden al veel macht op regionaal niveau en die houden ze in handen. Hun goede scores staan haaks op hun landelijke populariteit, die is juist gering.

De partijen van Marine Le Pen en Emmanuel Macron krijgen in niet één regio de meerderheid. Le Pens Rassemblement National (RN) wist in veel regio's een behoorlijke score te halen, maar eindigde nergens als eerste. Macrons La République En Marche (LREM) speelde vrijwel nergens een rol van betekenis.

Die uitkomst is opvallend want Le Pen en Macron zijn juist de politici die in landelijke peilingen wel altijd op kop gaan.

Signaal aan de politiek

"Dit is een tegenvaller voor ons, maar ook een heel belangrijke politieke gebeurtenis waar we een antwoord op moeten vinden", liet de LREM weten. Marine Le Pen keek al vooruit. "De Fransen keren zich af van de politiek en dat is een signaal aan alle politici", zei ze. "De presidentiële verkiezingen zijn meer dan ooit dé verkiezingen waarmee we iets kunnen veranderen."

Door velen wordt uitgekeken naar de reactie van president Emmanuel Macron op de regionale verkiezingen. Volgens sommigen zal hij mogelijk nieuwe ministers benoemen om zijn regering nieuw elan te geven. Het is ook niet uitgesloten dat hij zijn beleid zal bijstellen.

De afgelopen maanden legde Macron al meer nadruk op onderwerpen als veiligheid en moslimextremisme. Ook begon hij een tournee door het land, 'om de stemming onder de Fransen te peilen', zoals zijn medewerkers zeiden.

De president richt zich ook nadrukkelijker dan voorheen op jongeren. Hij maakte onlangs een video met twee beroemde Franse YouTubers. En afgelopen week kreeg hij zelfs verrassend bezoek op het presidentieel paleis: Justin Bieber.