Traditioneel rechts grootste bij regionale verkiezingen Frankrijk

In de eerste ronde van de Franse regionale verkiezingen hebben de traditioneel rechtse Les Républicains de meeste stemmen gekregen, blijkt uit exitpolls. Het rechts-populistische Rassemblement National van Marine le Pen deed het minder goed dan verwacht, en is in veel regio's de tweede partij geworden.

De opkomst was uitzonderlijk laag: slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus.

Derde en vierde zijn de socialisten en de groenen geworden. La République en Marche van president Macron lijkt er nauwelijks aan te pas gekomen. De partij bestond bij de vorige regionale verkiezingen in 2015 nog niet en is op regionaal niveau nauwelijks georganiseerd.

Er waren verkiezingen in de dertien regio's waarin Frankrijk is verdeeld. Frankrijk is een strak centraal georganiseerd land en de regio's hebben er weinig te vertellen. Hun bevoegdheden gaan vooral over het regionale openbaar vervoer en het middelbaar onderwijs.

Tweede ronde

De partij van Le Pen hoopte in een aantal regio's de meerderheid te veroveren, maar het ziet ernaar uit dat ze alleen in het zuidoosten de grootste is geworden. Volgende week volgt een tweede ronde, en dan moet blijken of het Rassemblement National in deze regio kan gaan besturen.

Volgend jaar zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen. Verwacht wordt dat die vooral gaan tussen Macron en Le Pen.