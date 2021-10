Tribune met Vitesse-fans stort in bij NEC, rellen na afloop

Een woordvoerder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat er morgen of later deze week gesproken wordt of het incident verder onderzocht wordt. "Het is nu te vroeg om hier iets over te zeggen."

Het Goffert-stadion is 1999 gebouwd, nadat de oude Goffert was gesloopt omdat het stadion niet meer voldeed aan de veiligheidseisen van de KNVB.

Spelers van Vitesse, de bezoekende club, wachten nog altijd in het stadion tot ze kunnen vertrekken, meldt de regionale omroep. Dit geldt ook voor fans van Vitesse die in bussen op het terrein naast het Goffertstadion wachten.

Vitesse-speler Riechedly Bazoer zag de tribune instorten. "Het was schrikken", zei de verdediger. "Gelukkig heeft iedereen het overleefd."