Duizenden demonstranten eisen staatsgreep in Sudan

Duizenden demonstranten zijn in de Sudanese hoofdstad Khartoum de straat op gegaan. Ze eisen dat het leger in het land de macht overneemt.

In het land heerst sinds een couppoging in september politieke verdeeldheid in de overgangsregering die bestaat uit burgers en militairen. Die zijn aan de macht sinds dictator Omar al-Bashir in 2019 door het leger werd afgezet. Legerleiders eisen veranderingen en willen dat een aantal regeringsleiders wordt vervangen. Critici zien dat als een poging van het leger om de macht volledig over te nemen.

'Ergste en gevaarlijkste crisis'

Premier Abdallah Hamdok presenteerde vrijdag een plan voor de crisis, die hij de "ergste en gevaarlijkste" noemde sinds het begin van de overgangsregering. De premier roept groepen die van mening verschillen op om samen te werken en om de tijdelijke grondwet en gerechtelijke instanties van het land te respecteren.

In tegenstelling tot eerdere protesten konden de demonstranten het presidentieel paleis dit keer wel bereiken. Op straat waren er schermutselingen tussen aanhangers van de militairen en voorstanders van de huidige regering.

De voorstanders hebben ook een demonstratie aangekondigd. Zij willen donderdag de straat op. De steun voor de regering neemt af omdat de regering onder meer subsidies op brandstof heeft verlaagd en de inflatie in het land sterk is gestegen.

Couppogingen

Het land heeft sinds de machtsovername met meerdere couppogingen te maken. Eind september meldde het leger dat militairen een staatsgreep hadden voorkomen van een groep militairen die Bashir steunen. Volgens premier Hamdok wilden aanhangers van Bashir de "democratische transitie" in het land stoppen.

Vorig jaar was er ook een couppoging. Toen probeerden manschappen van de voormalige geheime dienst van het land de macht over te nemen.