Wekdienst 17/10: Protest tegen woonbeleid • 45e Amsterdam Marathon

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen vandaag verder over de formatie. Gisteren is het overleg in het Catshuis begonnen. Lees hier waar de hoofdrolspelers het nu precies over hebben.

Zestien organisaties houden een 'woonprotest' in Rotterdam onder het motto 'Huizen voor mensen, niet voor winst'.

De 45e editie van de Amsterdam Marathon wordt gelopen. Deelnemers finishen in het Olympisch Stadion. De marathon is live te volgen op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

7 Amerikaanse zendelingen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd door een gewapende bende in Haïti, zo meldt The New York Times op gezag van Haïtiaanse veiligheidsbeambten.

De Amerikanen hadden een bezoek gebracht aan een weeshuis in de hoofdstad Port-au-Prince en waren met een bus op weg om een paar mensen af te zetten op het vliegveld, toen de groep werd ontvoerd. Onder hen zijn ook kinderen.

Ander nieuws uit de nacht:

Regering Venezuela stopt onderhandelingen met oppositie na uitlevering zakenman: De Venezolaanse regering heeft de onderhandelingen met de oppositie stopgezet, uit protest tegen de uitlevering van een vertrouweling en bondgenoot van president Maduro aan de VS.

Vuilniszakken en tas met explosieven gevonden in Achterhoek: In het buitengebied van het dorpje Halle zijn zaterdagavond aangetroffen door een passant. Omwonenden hebben geen gevaar gelopen, zegt de politie.

En dan nog even dit:

Italiaanse archeologen hebben bij opgravingen in Herculaneum het skelet gevonden van een man die in het jaar 79 na Christus om het leven kwam bij de uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Deze bijzondere ontdekking, de eerste na 25 jaar, zou meer licht kunnen werpen op de laatste momenten van Herculaneum, de stad die samen met het nabijgelegen Pompeï door de uitbarsting van de vulkaan vernietigd werd.