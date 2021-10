Regering-Biden naar Hooggerechtshof om abortuswet Texas terug te draaien

De Amerikaanse regering stapt naar het Hooggerechtshof om de aangescherpte abortuswet in Texas terug te draaien. Volgens minister van Justitie Garland is de wet "overduidelijk" in strijd met de grondwet. De hoogste rechters weigerden eerder om de strenge wet illegaal te verklaren, maar toetsten hem toen niet aan de grondwet. Dat gaat nu wel gebeuren.

De wet werd begin september van kracht en schrijft onder meer voor dat vrouwen geen abortus meer mogen ondergaan als de hartslag van de embryo te horen is. Dat is vaak al na zes weken zwangerschap. Voor zwangerschappen als gevolg van incest of verkrachting wordt geen uitzondering gemaakt.

Sindsdien is met wisselend succes geprobeerd om de wet van tafel te krijgen, maar gisteren oordeelde het gerechtshof van Texas opnieuw dat de wet overeind kan blijven. Dat betekent dat Texaanse vrouwen die een abortus willen naar een andere staat moeten uitwijken.

Texas telt ongeveer twintig abortusklinieken. Enkele zullen moeten sluiten, als de wet nog een tijd van kracht blijft. De woordvoerder van het ministerie van Justitie zei niet wanneer de regering de zaak bij het Hooggerechtshof neerlegt.