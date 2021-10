Soros-tweet premier Slovenië 'voorbeeld van polarisatie in het land'

Europarlementariër Sophie in 't Veld noemt de geruchtmakende 'Soros-tweet' van de Sloveense premier Jansa 'een voorbeeld van de polarisatie in Slovenië'. Politici, en zeker leiders, hebben een grote verantwoordelijkheid voor de toon en de manier waarop er gedebatteerd wordt, zei In 't Veld bij de afsluiting van een bezoek aan het land.

In 't Veld (D66) leidde een delegatie van het Europees Parlement die de afgelopen dagen in Slovenië onderzoek deed naar de staat van de rechtsstaat en de persvrijheid. Dat was voor de Sloveense premier aanleiding om een tweet uit te sturen met een afbeelding waarop In 't Veld en andere Nederlandse (oud-)parlementariërs "marionetten van George Soros" genoemd worden.

De Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros is het mikpunt van onder meer nationalistische politici in Midden- en Oost-Europa, omdat hij een uitgesproken tegenstander is van nationalistische en autoritaire regeringen. De kritiek op Soros heeft vaak een antisemitische ondertoon.

Premier Rutte noemde de tweet van zijn collega Jansa smakeloos, wat bij de Sloveen weer een reactie uitlokte waarin hij Rutte op Twitter toebeet dat hij beter samen met Sophie in 't Veld ervoor kon zorgen "dat journalisten in Nederland niet op straat worden vermoord". Daarmee verwees hij naar de moord op Peter R. De Vries.

'Minder zorgelijk dan in andere landen'

Over de situatie in Slovenië zei In 't Veld ter afsluiting van het bezoek dat die "niet zo zorgelijk is als in andere landen die ik hier niet zal noemen. Hier functioneren de maatschappelijke instituties maar behoren en dat wekt vertrouwen."

De delegatie heeft wel zorgen over de 'willekeurige financiering' van sommige instellingen, zoals het Sloveens persbureau. "Ook vinden we het hoog tijd dat Slovenië een aanklager benoemt bij het bureau van de Europese Openbaar Aanklager en maken we ons zorgen over de verharding en polarisatie van het publieke debat en de rol van de regering daarin", aldus In 't Veld.

Het onderzoek van de groep Europarlementariërs was volgens In 't Veld niet bedoeld om de regering ten val te brengen. Voorlopig ziet zij ook geen reden om de Europese Commissie te vragen Slovenië harder aan te pakken. Wel wil ze de situatie in het land met het Europees Parlement in de gaten blijven houden.