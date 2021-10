Kabinet kwaad over 'ongepaste' tweet van Sloveense premier

Het kabinet is kwaad over een tweet van de Sloveense premier Janez Jansa. In de tweet staat een afbeelding waarop onder anderen Europarlementariër Sophie in 't Veld en andere Nederlandse (oud-)parlementariërs "poppen van George Soros" genoemd worden. George Soros is een Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop die vooral door rechts-radicalen wordt gehaat.

Premier Rutte zegt de tweet van Jansa "smakeloos" te vinden. "Ik neem daar zo ver mogelijk afstand van", schrijft hij op Twitter. "Dat heeft het kabinet zojuist ook aan de Sloveense ambassadeur in Den Haag laten weten."

De timing van Jansa's tweet is niet toevallig. In 't Veld is als leider van een delegatie Europarlementariërs deze week op bezoek in Slovenië om de rechtsstaat en de persvrijheid in het land te onderzoeken. De EU maakt zich onder meer zorgen over de onafhankelijke media die er onder druk staan. Slovenië is op dit moment voorzitter van de EU. Dat betekent dat het land tot en met 31 december alle raden en bijeenkomsten leidt, en dus ook mede de agenda bepaalt.

Snedige opmerkingen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat eveneens weten dat Europarlementariërs neerzetten als poppen "totaal ongepast" is. Het ministerie benadrukt het van belang te vinden dat Europarlementariërs hun werk kunnen doen en hun mandaat kunnen uitvoeren. "En dit betekent ook: monitoringsmissies uitvoeren om de staat van de rechtsstaat in EU-lidstaten te beoordelen."

"Hierover zou een goed gesprek gevoerd moeten worden tussen de autoriteiten en Europarlementariërs tijdens deze bezoeken, in plaats van snedige opmerkingen maken op Twitter."

In de tweet van Jansa wordt ook de overleden oud-Europarlementariër Hans van Baalen genoemd als "pop van Soros". Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten het "bijkomend onsmakelijk" te vinden dat er naar overleden parlementariërs wordt verwezen.

Mediavrijheid

Jansa reageerde vanavond op Twitter op de verontwaardiging van Rutte. "Nou Mark, verspil je tijd niet met ambassadeurs en mediavrijheid in Slovenië. Zet je liever met Sophie in 't Veld in om ervoor te zorgen dat journalisten niet op straat worden doodgeschoten."