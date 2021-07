'Hij wil ons kapot maken', onafhankelijke media onder druk in EU-voorzitter Slovenië

Tomasic is behalve hoofdredacteur ook anchor van het dagelijkse opinieprogramma: 'Wie liegt er tegen u?'. "Meer dan genoeg stof om iedere dag een half uur mee te vullen", lacht hij. Van de week ging het over Eurocommissaris Frans Timmermans. Die had kritiek geleverd op de Sloveense premier. In zijn show noemt Tomasic de Nederlandse politicus een 'verwend kind dat beledigd was'. Hij heeft geen goed woord over voor critici van Janez Jansa. "Iedereen die zegt dat in Slovenië de onafhankelijke media onder druk staan, heeft geen idee waar hij het over heeft. Op de publieke zenders zie je discussies met alleen maar gelijkgestemden. Dat is de echte ramp. Wij stellen daar onze waarheid tegenover."

Ondanks Tomasic geruststellende woorden maakt de Europese Unie zich wel degelijk zorgen over de onafhankelijke media die onder druk staan in Slovenië. Bij het begin van het voorzitterschap waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de Sloveense premier nog expliciet het persbureau de bijdragen te geven waar het wettelijk recht op heeft. Bij STA zijn ze er niet gerust op dat dat ook echt gaat gebeuren.

"Ik verwacht er niets van", zegt hoofdredacteur Barbara trukelj. Net als de EU maakt ze zich zorgen dat haar land hetzelfde pad inslaat als de andere zorgenkindjes van de club, Hongarije en Polen. "Het is moeilijk om de overeenkomsten met die landen niet te zien", zegt trukelj, "Zeker als het gaat over de media. De Europese Unie moet de situatie goed in de gaten houden. Misschien zouden ze een mediafonds kunnen oprichten om organisaties als de onze overeind te houden. Want als we straks echt failliet zijn, betekent dat ons einde."