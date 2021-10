Noorse justitie: vermoedelijk terroristisch motief bij pijl-en-boogaanslag

De veiligheidsdiensten in Noorwegen gaan ervan uit dat de 37-jarige man die gisteravond in de plaats Kongsberg vijf mensen doodde met pijl en boog, een terroristisch motief had. Op een persconferentie zei de Noorse Politie Veiligheidsdienst dat de aanslag als zodanig wordt gezien, maar dat er nog niets met zekerheid valt te zeggen over de beweegredenen van de Deense verdachte.

Volgens de autoriteiten heeft Espen Andersen Bråthen bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd over hoe hij zijn daad heeft gepleegd. Over zijn motieven is hij vooralsnog minder duidelijk. "We hebben op dit moment alleen een basis voor moord", zegt de onderzoeksleidster van de politie tegen de Noorse krant Aftenposten.

Bekeerd tot islam

In 2017 plaatste Bråthen, die zich een aantal jaren geleden tot de islam bekeerde, een inmiddels verwijderde video op internet waarin hij zegt dat hij "een boodschapper" is. Hij verklaart onder meer dat hij moslim is en een waarschuwing wil geven. Wat die waarschuwing precies behelst wordt niet duidelijk.

Tegen de Noorse televisiezender TV 2 zegt de voorzitter van de enige moskee in Kongsberg dat ze een paar jaar geleden bezoek kregen van Bråthen. "Zijn verhaal was nogal onsamenhangend. Hij zei dat hem van boven was opgedragen een boodschap over te brengen aan de hele wereld. Ik zei tegen hem dat Kongsberg daar niet de plaats voor is."

De Noorse autoriteiten bevestigen dat Bråthen al eerder in beeld was. "Er waren zorgen dat hij zou zijn geradicaliseerd", zei de politiechef Ole B. Saeverud op de persconferentie. Tot wat voor actie die zorg destijds heeft geleid willen de autoriteiten niet zeggen. Morgenochtend wordt Bråthen voorgeleid.