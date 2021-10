37-jarige Deen vast na aanval met pijl en boog in Noorwegen

De man die gisteravond werd opgepakt na een aanval met pijl en boog in de Noorse stad Kongsberg is een 37-jarige Deen. De verdachte is een inwoner van die gemeente. De politie zegt die informatie vrij te geven omdat er "geruchten over mensen op sociale media rondgaan die niet aan deze ernstige daden zijn gelinkt".

Bij de aanval gisteravond kwamen vijf mensen om en raakten er twee gewond. Een van die gewonden is een agent die op dat moment niet aan het werk was. Noorse media meldden eerder dat een agent in zijn rug was geschoten. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

"Deze zeer ernstige situatie maakt natuurlijk diepe indruk op de inwoners van Kongsberg", zei een lokale politiechef in een verklaring. De politie onderzoekt nog of er ook een ander wapen is gebruikt dan pijl en boog. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De politie sluit terrorisme niet uit. De man handelde vermoedelijk alleen. De politie hoopt later vandaag met meer informatie te komen.

De advocaat van de man zegt tegen de publieke omroep NRK dat zijn cliënt meewerkt aan de politieondervraging. "Hij werkt mee en legt gedetailleerde verklaringen af over deze gebeurtenis."

Supermarkt

"De informatie die wij uit Kongsberg krijgen is afschuwelijk", zei de Noorse premier Solberg gisteravond laat in een persconferentie. "Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft."

Om 18.13 uur kreeg de politie verschillende meldingen binnen van mensen die op meerdere plekken in het centrum van Kongsberg iemand zagen lopen met een pijl en boog. De man zou onder meer in een supermarkt op mensen hebben geschoten.

Een vrouw die in de buurt van de supermarkt woont zei tegen een lokale krant dat ze sirenes hoorde toen ze naar huis liep. "Ik zag een groep politieagenten, onder wie een die meerdere pijlen in zijn hand had."

Kongsberg is een plaats met 24.000 inwoners gelegen op ongeveer 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo. Het is de gewelddadigste aanval in Noorwegen sinds 2011. Toen viel de rechtsextremistische Anders Breivik een jeugdkamp aan en vermoordde 77 mensen.