Opnieuw vertraging eenmalige vergoeding voor lichte bevingsschade

De vaste, eenmalige vergoeding voor Groningers met lichtere bevingsschade als gevolg van gaswinning, is opnieuw vertraagd. De regeling zou in september van start gaan, maar dat bleek onhaalbaar door een beperkte it-capaciteit. Nu is er volgens het schadeloket van het Instituut van Mijnbouwschade Groningen (IMG) weer extra voorbereidingstijd nodig en wordt de vergoeding op zijn vroegst in november opengesteld.

Het IMG zegt tegen RTV Noord dat die extra tijd nodig is doordat begin september is besloten om de vaste vergoeding ook mogelijk te maken voor woningen die beschadigd zijn door diepe bodemdaling. Dat is naast aardbevingen een ander effect van gaswinning, waardoor schade aan huizen kan ontstaan.

Op 1 november wil het IMG de regeling openstellen voor mensen die voor het eerst schade aan hun huis melden. Voor schades die eerder al zijn ingediend en nog in behandeling zijn, moet de regeling begin december starten.

Schade sneller afhandelen

De vaste, eenmalige vergoeding van 5000 euro is bedoeld om eenvoudige en lichtere schades als gevolg van aardbevingsschade door gaswinning snel af te kunnen handelen. Er komt geen deskundige over de vloer die de schade beoordeelt, maar huiseigenaren moeten foto's van de schade opsturen naar het IMG. Na de uitbetaling volgt een nulmeting, zodat schade niet nog een keer kan worden verhaald.

De regeling is er alleen voor mensen die nog nooit een claim hebben ingediend of die net een eerste schademelding hebben gedaan. Daarnaast gaat het om een keuze. Huiseigenaren met bevingsschade kunnen er ook voor kiezen om wel een schadeopneming en beoordeling te krijgen. Dat is voor mensen met grotere schade aantrekkelijker.

Naar verwachting biedt de regeling een oplossing voor ongeveer 100.000 Groningers.