Verdachte van pijl-en-boogaanval was in beeld bij politie om radicalisering

De 37-jarige Deen die gisteren is opgepakt op verdenking van een dodelijke aanval in Noorwegen, is bij de autoriteiten in beeld geweest omdat hij mogelijk was geradicaliseerd. "In een eerder stadium zijn er zorgen geweest dat de man was geradicaliseerd", zei politiechef Ole Bredrup Saeverud.

De Noorse politie maakte in een persconferentie ook bekend dat de man zich had bekeerd tot de islam, maar dat het motief nog onduidelijk is. Wel is duidelijk dat de verdachte volgens de politie alleen heeft gehandeld. De Deen zou gelijk na zijn arrestatie de daad hebben bekend.

Volgens de Noorse publieke omroep NRK zijn er bij de politie meerdere meldingen gedaan over radicalisering van de verdachte, die een tijd in Noorwegen heeft gewoond. Agenten zouden daarover ook contact met de Deen hebben gehad. In 2021 zouden er geen meldingen meer over zijn binnengekomen.

Vier vrouwen en een man overleden

Met onder andere pijl en boog werden gisterenavond in Kongsberg vijf mensen gedood en twee anderen ernstig verwond. De slachtoffers zijn vier vrouwen en een man, van tussen de 50 en 70 jaar oud, werd op de persconferentie verteld. Niemand is officieel geïdentificeerd.

Zeer waarschijnlijk zijn alle dodelijke slachtoffers pas gevallen nadat de politie in contact was gekomen met de verdachte, zei Saeverud. Ook werd duidelijk dat agenten zijn beschoten met de pijl-en-boog. De Deen zou ook andere wapens hebben gebruikt, maar welke precies wordt nog onderzocht.

Rond 18.15 uur kreeg de politie de eerste meldingen dat bewoners van Kongsberg op straat een persoon zagen met een boog en pijlen. De dader had onder meer in een supermarkt op mensen geschoten, maar ook op andere plekken in het centrum van de stad. Ongeveer een half uur later werd hij opgepakt door de politie.

Ontsteltenis

De twee gewonden in het ziekenhuis verkeren volgens Noorse media niet in direct levensgevaar. Een van de twee is een politieagent die op het moment van de aanval buiten dienst was.

Het Noorse koningshuis heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. "We zijn ontsteld over de tragische gebeurtenissen in Kongsberg", schrijft koning Harald in een brief aan de burgemeester van de stad.