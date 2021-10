Star Trek-acteur William Shatner (90) de ruimte in, 'vooral pr-offensief van Bezos'

Op de eerste bemande ruimtevlucht van Blue Origin in juli ging onder anderen Bezos mee, maar ook de 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA Wally Funk. Zij was op dat moment de oudste persoon in de ruimte. Aan boord was toen ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, die de jongste mens in de ruimte werd. "Deze tweede vlucht met Shatner is net als die eerste vlucht met Bezos en Funk aan boord in hoge mate een pr-stunt", stelt Klompe.

"Doorgaans werkt zo'n pr-offensief goed voor de verkoopcijfers. Zeker bij de eerste vijf vluchten moet je dat doen. Dan word je een beetje een 'household brand' in de ruimte. Als die vluchten met beroemdheden vlekkeloos verlopen, dan laat je een indruk achter. Dan begint het zichzelf meer te verkopen."

Volgens de ruimtevaarthistoricus heeft het bedrijf die aandacht zeker nog nodig. Concurrent Virgin Galactic, van miljardair Richard Branson, begon al jaren geleden met de verkoop van kaartjes voor zijn korte ruimtevluchten en heeft al ruim zeshonderd kaartjes verkocht. Daarvoor telden consumenten ongeveer 380.000 euro neer. Blue Origin, dat ongeveer dezelfde prijzen vraagt, begon pas dit jaar met het aanbieden van tickets voor de korte ruimtevluchten.