Ruimtetoerist is geen astronaut: 'Een passagier in een vliegtuig is ook geen piloot'

De passagiers van Blue Origin hoefden niets te bedienen tijdens de vlucht, dat werd op afstand gedaan. Bij Virgin Galactic waren de passagiers wel officieel onderdeel van de bemanning. Branson was verantwoordelijk voor het "evalueren van de private astronautenervaring" en zijn medepassagiers voor de naleving van veiligheidsprotocollen of voor het uitvoeren van een experiment.

Daarmee staat Branson iets sterker als hij zijn vleugels op wil eisen dan Bezos. "Maar je kunt je afvragen of Branson echt invloed heeft gehad tijdens de vlucht", zegt Klompe.

Wat hem betreft moet er echt een zuiver onderscheid gemaakt worden tussen ruimtevaarders die zware trainingen hebben ondergaan, bepaalde verantwoordelijkheden hebben en er hun professie van hebben gemaakt, en al dan niet veredelde passagiers: "Grof gezegd is een passagier ballast die niets doet. Het is devaluatie van de term om zo iemand ook astronaut te noemen."

'Spaceflight participant'

Daar is Rob van den Berg het mee eens: "Astronaut is een containerbegrip, dat in dit geval geen recht doet aan echte astronauten." Hij vindt er ook wat voor te zeggen dat er meer moet gebeuren dan alleen het overschrijden van de 80- of 100-kilometergrens: "Bijvoorbeeld dat je in een baan om de aarde geweest moet zijn. Wat Blue Origin deed was in feite gewoon een hele steile paraboolvlucht."

Wat dan wel een goede term is? Klompe: "In het Nederlands kan je zo iemand ruimtetoerist noemen, de Amerikaanse term is spaceflight participant." Dat laatste geeft beter weer dat het een passieve ervaring is, vindt Van den Berg: "Het is jammer voor Oliver Daemen dat hij nu geen speldje krijgt, maar wel terecht. Misschien dat je ze een oorkonde kunt geven dat ze in de ruimte geweest zijn."