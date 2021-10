Tientallen Afghanen naar Pakistan gevlogen, reizen later door naar Nederland

Een groep van zeker acht tolken en andere mensen die ooit in Afghanistan voor Nederland werkten, is per vliegtuig geëvacueerd van de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Pakistan. Vanuit daar vliegen ze later naar Nederland. Ook hun familie is mee, waardoor het in totaal om zo'n 46 mensen gaat. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS.

Het is voor het eerst sinds de laatste Amerikaanse troepen zijn vertrokken uit Kabul dat Nederland erin slaagt om oud-personeel uit Afghanistan te evacueren. Er waren wel al eerder mensen die er zelfstandig in slaagden om over land in Pakistan te komen, maar die route wordt door Buitenlandse Zaken afgeraden.

Gisteren nog beloofde demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken in een Kamerbrief dat hij zijn best doet om nog zo'n 2000 Afghaanse oud-medewerkers in Nederland te krijgen. Toen was nog onduidelijk hoe.

In overleg met Taliban

De tolken werden al een week geleden opgeroepen om naar de luchthaven van Kabul te komen. Oorspronkelijk stond de vlucht voor afgelopen donderdag gepland, maar hij werd sindsdien drie keer uitgesteld.

De afgelopen weken werden wel meermaals mensen met een Nederlands paspoort en hun familie naar Nederland geëvacueerd via Qatar. Dat land staat het alleen niet toe dat ook mensen met een Afghaans paspoort zonder Nederlandse familie daar landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moest voor die groep op zoek naar een andere route.

Die route lijkt nu dus gevonden via Pakistan. De tolken moesten zich de afgelopen dagen melden bij Pakistan International Airlines in Kabul, waar ze Pakistaanse visa in hun paspoorten gestempeld kregen. Dit gebeurde in overleg met de Taliban, de huidige machthebbers in Kabul weten welke mensen het land nu verlaten.

Nieuw paspoort problematisch

Deze vlucht wordt binnen de Nederlandse ministeries als een testcase gezien. Als de operatie slaagt, zijn er misschien meer vluchten mogelijk. Dat betekent niet dat het nu makkelijk wordt om alle 2000 nog te evacueren mensen ook via deze route te laten komen. Veel van die mensen hebben geen of een verlopen paspoort.

Dat bleek de afgelopen dagen een probleem. Hoewel Nederland de tolken meermaals meldde dat ook mensen met verlopen paspoorten welkom waren in het vliegtuig, bleek het in de praktijk moeilijk om in die verlopen paspoorten de juiste stempels te krijgen. Pas vlak voor vertrek werd definitief duidelijk dat dit toch lukte.

Dat probleem zal blijven spelen. De evacuees van vandaag hadden in ieder geval nog een verlopen paspoort, veel anderen op de Nederlandse evacuatie-lijst hebben helemaal geen paspoort.

Een nieuw paspoort aanvragen is in Afghanistan op dit moment zo goed als onmogelijk. Voor de machtsovername door de Taliban waren daar lange wachttijden voor, daarna waren er een tijd helemaal geen nieuwe paspoorten verkrijgbaar. Afgelopen zaterdag begonnen de Taliban weer met de uitgifte van paspoorten, maar er zijn berichten dat het niet veilig is om er één aan te vragen. Oud-militairen van het Afghaanse leger zouden uit de rij zijn gehaald en zijn gearresteerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet of en wanneer er een volgende vlucht komt om meer oud-medewerkers te evacueren.