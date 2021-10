Nederland wil nog ruim 2000 Afghanen ophalen

Het kabinet wil nog ruim 2000 Afghanen naar Nederland halen. Dat schrijft demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Van 800 mensen is vastgesteld dat ze in aanmerking komen, onder wie 320 Nederlanders (en ingezetenen). Verder gaat het onder meer om tolken die voor Nederland of een andere missie hebben gewerkt en hun familie. Ook andere missiemedewerkers staan op deze lijst.

Vrede en veiligheid

Verder wil het kabinet een groep medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat om Afghanen die in door Nederland gefinancierde projecten hebben gewerkt "op het gebied van sociale vooruitgang, vrede en veiligheid of duurzame ontwikkeling". Deze groep wordt geschat op 800 mensen (medewerkers en hun gezinnen).

Verder is er nog een groep Afghanen die voor defensie of de Europese politiemissie hebben gewerkt "in een voor het publiek zichtbare functie". Dit zijn er inclusief gezinnen 500.

Tot nu toe zijn 2500 mensen met als bestemming Nederland uit Afghanistan gehaald, schrijft Knapen. "Enkele honderden" van hen zijn nog nadat de evacuaties vanaf Kabul Airport waren stopgezet naar Nederland gekomen.

Dermate onvolledig

Op een speciaal e-mailadres van Buitenlandse Zaken zijn sinds de val van Kabul 35.000 berichten binnengekomen, schrijft Knapen. "Teruggebracht naar unieke e-mailadressen gaat het om circa 20.000 adressen. Veel e-mails hebben betrekking op meerdere personen, vaak gaat het om gezinnen."

Maar de mails blijken niet goed bruikbaar, schrijft de demissionair minister. "De informatie (...) is in veel gevallen dermate onvolledig dat het onmogelijk is het hulpverzoek op zijn merites te beoordelen of zelfs maar de identiteit van de afzender vast te stellen."