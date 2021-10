Britten bieden Afghaanse voetbalmeisjes asiel aan

Het Verenigd Koninkrijk heeft het vrouwelijke belofteteam van de Afghaanse voetbalbond asiel aangeboden. De 35 meisjes van tussen de 13 en 19 jaar oud waren al naar Pakistan gevlucht en hoopten vanuit Lahore een asielplek te vinden.

Het Britse aanbod komt op het nippertje: morgen verloopt het tijdelijke visum op basis waarvan ze in Pakistan verbleven. Het risico bestond dat ze teruggestuurd zouden worden naar Afghanistan. De Britse autoriteiten zijn nu druk bezig om het papierwerk rond te krijgen, meldt de BBC.

Geen oplossing

Het nationale vrouwenvoetbalteam van Afghanistan vluchtte eerder al naar Australië en de vrouwelijke junioren zijn opgevangen in Portugal. Alleen voor het belofteteam was nog geen oplossing gevonden.

De meisjes zijn al een tijd onderweg. Ze zouden eind augustus met hulp van de filantropische Rokit Foundation met hun families en de coaches naar Qatar gaan, maar die reis werd afgebroken vanwege de aanslag op het vliegveld van Kabul. Later werden ze per bus naar Pakistan gebracht.

Levensreddend besluit

Een woordvoerder van de Rokit Foundation spreekt van een levensreddend besluit door premier Johnson om de voetbalsters asiel aan te bieden. "70 procent van de meisjes had in Afghanistan al doodsbedreigingen ontvangen." In Afghanistan is het voor vrouwen verboden om te sporten na de machtsovername door de Taliban.

Meerdere Engelse voetbalclubs, waaronder Leeds United en Chelsea, hebben aangegeven de meisjes te willen helpen.