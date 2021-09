Afghaanse oud-minister: Taliban willen dat vrouwen leven als tweederangsburgers 

Jalal was de eerste vrouw die deelnam aan de presidentsverkiezingen in Afghanistan. Ze verloor, maar werd van 2004 tot 2006 minister onder president Karzai. Haar zichtbaarheid zorgde ervoor dat meer vrouwen politiek betrokken werden. En onder haar ministerschap kwam een nationaal actieplan voor vrouwen in Afghanistan tot stand om vrouwen en meisjes in conflictgebieden beter te beschermen.

"Ik heb 26 jaar ervaring in de Afghaanse politiek. Ik weet waar ik het over heb en ik blijf me inzetten voor mijn land tot mijn laatste adem, waar ik ook ben", zegt Jalal. Ze vindt het wrang en verdrietig om te zien wat er nu met haar oude ministerie gebeurt. Het is nu omgebouwd tot het departement dat toe moet zien op deugdzaamheid.

"Het ministerie van Vrouwenzaken was een machine voor het promoten van de vrouwenzaak binnen en buiten de overheid. Het werk wat er gedaan werd is zo belangrijk maar wordt nu afgepakt van Afghaanse vrouwen."