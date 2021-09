Taliban vervangen vrouwenministerie door departement voor 'deugdzaamheid'

De Taliban hebben in het gebouw waarin tot voor kort een departement voor vrouwenzaken gevestigd was, het nieuwe ministerie van Deugdzaamheid gehuisvest. Het ministerie in hoofdstad Kabul moet zorgen voor de "verspreiding van deugd en voorkomen van zonde".

Internationale persbureaus schrijven dat het gebouw eerder vandaag werd ontruimd; onder meer medewerkers van de Wereldbank zouden zijn weggestuurd.

Het personeel werkte aan een speciaal financieel ontwikkelingsprogramma voor vrouwen. Vrouwen werkzaam voor het ministerie meldden aan persbureau Reuters dat zij de afgelopen weken naar hun werk probeerden te gaan, maar steeds terug naar huis werden gestuurd.

Meisjes niet naar school

De Verenigde Naties hebben de Taliban opgeroepen de rechten van vrouwen en minderheden te respecteren. VN-organisatie Unesco heeft daarnaast gezegd dat Afghaanse meisjes snel weer onderwijs moeten kunnen volgen. Als de scholen voor meisjes gesloten blijven, zal dat "onomkeerbare gevolgen" voor de helft van de Afghaanse bevolking hebben, waarschuwde de onderwijsorganisatie.

Unesco reageerde daarmee op een eerdere aankondiging van de Taliban dat "alle mannelijke leraren en scholieren" kunnen terugkeren naar de middelbare school, zonder melding te maken van vrouwelijke leerlingen of docenten.

Toen de extremistische groepering vorige maand de macht greep in Afghanistan, beloofden zij dat vrouwen in het land basisrechten zoals de toegang tot onderwijs zouden behouden. Maar Afghaanse vrouwenactivisten wijzen erop dat de Taliban die beloftes niet nakomen. Zij vrezen dat de groepering het restrictieve beleid van de jaren 90 weer wil invoeren.

Demonstraties

Sinds het vertrek van de Verenigde Staten uit het land, zijn Afghaanse vrouwenrechtenactivisten meermaals de straat opgegaan. Bij die demonstraties riepen zij de Taliban onder meer op vrouwelijke ministers aan te stellen en vrouwenrechten te waarborgen. De betogingen werden met harde hand opgebroken.

Toen de Taliban in de jaren 90 de macht hadden, verboden zij meisjes om onderwijs te volgen. Ook vrouwen mochten niet buitenshuis werken.