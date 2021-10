VS meldt 'professioneel' eerste gesprek met Taliban sinds Afghanistan-vertrek

Besprekingen in Qatar tussen de Taliban en de VS zijn volgens de Amerikanen "vriendelijk en professioneel" verlopen. De Taliban zeggen dat de Amerikanen humanitaire hulp hebben toegezegd. Of dat klopt is niet bekend. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei alleen dat er over "robuuste" humanitaire hulp gesproken is, waarbij niet duidelijk werd of er toezeggingen zijn gedaan.

Het waren de eerste rechtstreekse gesprekken tussen de Taliban en de VS sinds het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan in augustus. Volgens de woordvoerder spraken de onderhandelaars onder meer over een veilig vertrek van Amerikaanse burgers die nog in Afghanistan zijn, andere buitenlanders en duizenden Afghanen die met de VS hebben samengewerkt.

Terrorisme en mensenrechten

Een ander onderwerp was terrorisme. De Amerikanen willen voorkomen dat Afghanistan opnieuw een schuilplaats voor terroristen wordt, zoals het land rond de eeuwwisseling was voor het al-Qaida van Osama bin Laden. De Amerikanen zouden ook hebben aangedrongen op de vrijlating van de Amerikaanse ingenieur Mark Frerichs, die in 2020 in Afghanistan werd ontvoerd. Vermoedelijk was dat door het Haqqani-netwerk, een terreurgroep die met de Taliban samenwerkt.

Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken hebben de onderhandelaars ook gesproken over mensenrechten en een "betekenisvolle" deelname van vrouwen en meisjes aan de maatschappij.

Banktegoeden

De Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren al dat de Taliban de VS hebben gevraagd de bijna 8 miljard euro vrij te geven die de Afghaanse centrale bank op rekeningen in de VS heeft staan. Verder zei hij dat de VS zijn land coronavaccins wil aanbieden.

De Amerikanen benadrukten dat ze de Taliban op hun daden zullen beoordelen.