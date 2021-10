'Groot onderzoek naar slavernijverleden protestantse kerk'

Er komt een groot onderzoek naar de rol van de protestantse kerken in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Trouw meldt dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN) meewerkt aan een onderzoek hiernaar van kerkhistorici, kunsthistorici en theologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De krant sprak met de theoloog die het onderzoek leidt, Heleen Zorgdrager van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU). Volgens haar zijn slavenhandel en de slavernij lang goedgepraat met de Bijbel in de hand. "Kerk en theologie moeten verantwoording afleggen over hun aandeel in deze geschiedenis. Ik hoop dat ons onderzoek een eerste stap kan zijn in de bezinning hierop."

Een voorbeeld van de sporen van de slavernijgeschiedenis in de kerkelijke geschiedenis zijn de praalgraven van slavenhandelaren in Nederlandse kerken. Deze handelaren en ook plantage-eigenaren deden grote donaties aan de kerk en betaalden predikanten die in Suriname waren voor zending soms uit in tot slaaf gemaakten.

Migrantenkerken

Ook keren bijvoorbeeld karikaturale afbeeldingen van zwarte mensen, 'morenkoppen', vaak terug op schilderijen, grafzerken en glas-in-loodramen in de kerken. Deze materiele uitingen, net als het theologische denken over de slavernij en de omslagmomenten daarin, worden in het onderzoek onder de loep genomen.

Scriba René de Reuver van de PKN zegt in Trouw dat hij hoopt dat er lessen getrokken kunnen worden uit het verleden met 2023 op komst. Dat is het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. "We willen het verleden een spiegel voor nu laten zijn. Dus is het voor ons van groot belang om scherp te hebben wat er precies is gebeurd uit naam van de kerk."

Onder De Reuver haalde de PKN de banden aan met migrantenkerken en die wilden het hebben over het verleden van de kerk. Zorgdrager zegt dat deze kerken vinden dat er "nog geen gelijkwaardige relatie is" met de PKN. "Dit deel van de geschiedenis is één van de vragen die volgens hen niet onder ogen gezien wordt, en dus nog in de weg zit", zegt ze in de krant.