Deze man hoopt een van de ruim 2000 Afghaanse evacués te zijn

Volgens Anne Kwakkenbos van hulporganisatie Cordaid leven er nog veel vragen. "Betekent dit een afbakening? Betekent dit dat het hierbij blijft?" Over de lijsten met mensen is veel meer duidelijkheid nodig, zegt Kwakkenbos. "Ik durf te zeggen dat wij een redelijk beeld hebben van met wie we hebben gewerkt, maar ook wij zijn niet perfect."

In een gezamenlijke verklaring schrijven hulporganisaties waaronder VluchtelingenWerk Nederland, Cordaid en Free Press Unlimited zich grote zorgen te maken om een aantal groepen die nog achter dreigen te blijven in Afghanistan, ook omdat onduidelijk is welke groepen als 'hoog profiel' of 'zichtbaar' worden aangemerkt en welke niet.

"Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of de bewakers en chauffeurs voor defensie die eerder wél onder de motie-Belhaj vielen, nu nog kans maken op evacuatie", staat in een gezamenlijke verklaring.

Gevoeligheden

Kwakkenbos zegt goed te begrijpen dat bijvoorbeeld de zichtbaarheid wordt genoemd. "Alleen is dat heel makkelijk te zeggen vanuit een veilig Nederland. Het hangt erg van regio en locatie af. Bij een vrouwenactivist in Kabul die veel in het nieuws is geweest, is het redelijk makkelijk om te zeggen dat ze welkom is. Maar wat als het gaat over een activist die veel meer in de lokale gemeenschap bezig is geweest, bijvoorbeeld in Uruzgan? Zij heeft misschien niet met haar hoofd in de krant gestaan, maar het is wel bekend in de gemeenschap dat zij zich heel actief inzette voor politieke participatie. Daar zitten gevoeligheden in die wel uitgezocht moeten worden."