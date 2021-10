Nederlandse Amerikaan wint Nobelprijs voor de Economie

De Nobelprijs voor de Economie is dit jaar onder meer gegaan naar de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens. Ook Joshua Angrist en David Card hebben de prijs gewonnen.

Imbens en Angrist kregen de prijs voor de methode die zij hebben ontwikkelt om causale verbanden aan te tonen. Card wint zijn Nobelprijs voor de empirische bijdragen naar arbeidseconomie.

Vooraanstaande econometristen

Guido Imbens is hoogleraar econometrie aan de universiteit van Stanford in de Verenigde Staten. Zijn expertise is statistiek, economie en bedrijfskunde en epidemiologie.

Hij is geboren op 3 september 1963 in Eindhoven. Imbens studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zette daarna zijn loopbaan voort in de Verenigde Staten. In 1990 begon hij als assistent-professor aan Harvard University.

De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waar Imbens lid van is, noemt hem één van de meest vooraanstaande econometristen ter wereld.