Zo hoort een Nobelprijswinnaar het nieuws: 'Moet even dit telefoontje aannemen'

De gespreksleider kon kort daarna lachend het nieuws wereldkundig maken, terwijl Ressa nog druk gesticulerend met Oslo aan de telefoon hing. Het leverde haar felicitaties en een rondje applaus op van de deelnemers.

Hoewel de moderator Ressa aanbod om uit te loggen om een officiële verklaring te formuleren, bleef ze nog een kwartier meedoen aan de discussie. Wel gaf ze een eerste reactie op het toekennen van de prijs.

"Dit is voor ons allemaal", zei ze geëmotioneerd met een gebaar op haar collega's. "Mijn God, ik ben nog in shock. Hiermee wordt erkend hoe moeilijk het vandaag de dag is voor journalisten. Maar het staat ook voor de hoop dat we de slag om de waarheid zullen winnen."

Ressa deelt de prijs met Dmitri Moeratov, oprichter van de Russische krant Novaya Gazeta. Hij droeg de prijs op aan zijn zes collega's die de afgelopen jaren door geweld om het leven zijn gekomen.