Messengeweld onder jongeren blijft hoog, landelijke inleveractie begint

De NOS bevroeg vanwege de landelijke inleveractie enkele gemeenten die eerder zelf zo'n actie opzetten naar hun ervaringen.

Amsterdam zamelde bij een inleveractie in november vorig jaar 115 messen in. De gemeente zegt blij te zijn met dat resultaat: "Elk wapen dat van de straat is, maakt de stad een stukje veiliger", stelt een woordvoerder.

Ook de gemeenten Zwolle en Deventer zeggen tevreden te zijn met een eerdere inleveractie, waarbij in heel de regio IJsselland (elf gemeenten in Overijssel) een totaal van 165 steekwapens werden afgegeven. Burgemeester Ron König van Deventer denkt wel dat vooral 'goedwillenden' meedoen aan zulke inleveracties en dat het effect onder grotere groepen jongeren gering zal zijn.

De drie gemeenten stellen dat bewustwording een belangrijk aspect is van de acties, en dus doen zij deze week weer mee aan de inleveractie.

'Geen effect op bestrijding criminaliteit'

Dat geldt niet voor alle gemeenten. Onder meer de veertien gemeenten in de regio Twente doen niet mee. Zo laat de gemeente Enschede weten dat politie-eenheid Oost-Nederland adviseert om terughoudend te zijn met het organiseren van dit soort acties, omdat het "veel tijd en capaciteit kost, een vergaand middel is en niet daadwerkelijk effect heeft op de bestrijding van criminaliteit".

Ook het Openbaar Ministerie Oost-Nederland wilde volgens de gemeente liever niet meewerken aan de inzamelweek.

Volgens een politiewoordvoerder van District Twente maken ze scherpe keuzes in lijn met de lokale problematiek. "Wij hebben in het veiligheidsoverleg met de gemeenten aangegeven dat dit niet een actie niet is waar we onze capaciteit op willen inzetten."

Toch staat Oost-Nederland relatief hoog als het gaat om minderjarige steekverdachten (12 t/m 17 jaar) tussen begin 2017 en juni 2021: