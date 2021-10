Nieuw geval van ebola vastgesteld in Oost-Congo

Vijf maanden na het einde van een ebola-uitbraak is in Congo een nieuw geval van de dodelijke virusziekte vastgesteld. Een jongen van een jaar of 3 werd met symptomen in een ziekenhuis in het oosten van het land opgenomen. Hij bleek inderdaad ebola te hebben. De peuter overleed afgelopen week.

Van zo'n honderd mensen is bekend dat ze contact met de jongen hebben gehad. Zij worden in de gaten gehouden om te kijken of ze symptomen van de ziekte ontwikkelen. Ebolapatiënten hebben griepverschijnselen zoals koorts en hoofdpijn en krijgen overal in hun lichaam bloedingen. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt.

Ebola werd voor het eerst vastgesteld in 1976, bij de Congolese rivier met dezelfde naam. Sindsdien zijn er twaalf uitbraken geweest in het land. Bij een uitbraak drie jaar geleden kwamen bijna 2300 mensen in Oost-Congo om het leven. De opleving van het virus eerder dit jaar leidde tot zes doden.