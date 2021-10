Marengo-proces: hoe de neef van Ridouan Taghi ook zijn advocaat kan zijn

In de media treedt strafrechtadvocaat Inez Weski naar voren als de advocaat van Ridouan Taghi. Maar Taghi heeft dus meer advocaten, onder wie zijn neef. "Men denkt vaak dat ik dé advocaat van Taghi ben, maar er zijn er vijf of zes die hem op verschillende vlakken bijstaan", laat Weski aan de NOS weten.

Ook dat is in Nederland toegestaan. Verdachten mogen een onbeperkt aantal raadsmannen of raadsvrouwen hebben.

"Dat moet mogelijk zijn, omdat bij een verdachte soms een strafzaak en een civiele zaak tegelijk lopen. Of omdat de strafzaak zo omvangrijk is dat er meerdere advocaten nodig zijn die de taken onderling verdelen. Dat is zeker niet ongebruikelijk", zegt de woordvoerder van NOvA.

Die advocaten krijgen allemaal toegang tot de verdachte in de gevangenis. Omdat de relatie tussen een advocaat en zijn cliënt vertrouwelijk is, mag justitie ook niet meeluisteren of meekijken bij deze gesprekken. Dat gebeurde in het geval van Taghi en zijn neef wel, omdat justitie sinds afgelopen zomer een concrete verdenking had.

Doorgeefluik

Volgens het OM sprak Ridouan Taghi vaak urenlang met zijn neef. Ze wisselden boodschappen met elkaar uit door papiertjes omhoog te houden. Ze waren in de EBI altijd gescheiden door een glaswand en zouden onder meer gecommuniceerd hebben over een uitbraak, drugshandel en over gegevens van gevangenispersoneel.

Daarom wordt de advocaat nu verdacht van betrokkenheid bij witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en het voorbereiden van een gewelddadige uitbraak. Als de verdenking wordt bewezen, is hij niet alleen ingegaan tegen de wet, maar ook tegen de gedrags- en beroepsregels van de advocatuur. Justitie vermoedt dat Youssef T. fungeerde als doorgeefluik voor Taghi, waardoor die in drugs kon blijven handelen.

"Een advocaat mag niet de communicatie van de verdachte doen", verduidelijkt de NOvA-woordvoerder. "Een persoonlijke boodschap voor de vrouw van de verdachte mag hij best overbrengen, maar hij mag geen dingen naar buiten brengen die in het belang zijn van de zakelijke activiteiten van een verdachte. Of de telefoon of sociale media van zijn cliënt beheren."

'Misbruik van de rechtsbescherming'

Minister Dekker zinspeelde vandaag op het aanpassen van de regels voor het (vertrouwelijke) bezoek van advocaten aan zware criminelen: "Dit laat zien hoezeer de georganiseerde criminaliteit bezig is met ondermijning en het misbruik maken van de rechtsbescherming en de regels van de rechtstaat. Goede advocaten en goede rechtsbijstand horen bij de rechtstaat. Maar als er misbruik van gemaakt wordt, moeten we kijken wat we daartegen kunnen doen."