Lichaam van 34-jarige vermiste vrouw uit Heerlen gevonden in auto

In een auto op een parkeerplaats naast de A1 is gisteravond het lichaam van een 34-jarige vrouw uit Heerlen gevonden. De vrouw werd sinds afgelopen week vermist. De politie houdt rekening met een misdrijf.



De auto stond geparkeerd bij Van der Valk Hotel De Witte Bergen in Eemnes, meldt RTV Utrecht. Het rechterraam van de witte Volkswagen was verbrijzeld. Het is onduidelijk hoe lang de auto al op de parkeerplaats stond en of de vrouw in de auto is overleden.

De politie heeft de gegevens genoteerd van de tientallen auto's die gisteravond wegreden bij de parkeerplaats. Daarbij werden ook de kofferbakken gecontroleerd.