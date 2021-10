Bijna 200 ontvoerde Nigerianen bevrijd bij grote actie

Zeker 187 gegijzelden zijn bij een grote bevrijdingsactie van Nigeriaanse troepen in de staat Zamfara gered. Ze werden een aantal weken geleden op verschillende plekken in de regio ontvoerd.

De gegijzelden werden bevrijd in een bos in de staat in het noordwesten van het land. Volgens een politiewoordvoerder is er geen losgeld voor hen betaald.

In Nigeria zijn veel criminele bendes actief die onder meer scholieren en mensen die ze op de weg aantreffen, ontvoeren voor losgeld. Zamfara is een van de staten waar dat het vaakst gebeurt. Bij de actie van de veiligheidstroepen werd het mobiele netwerk in het gebied platgelegd. Op die manier werd het de ontvoerders moeilijker gemaakt om met elkaar te communiceren.

'Verstikkend effect'

Volgens de International Crisis Group, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor conflictbeheersing, verslechterde de situatie in het noordwesten van Nigeria in de afgelopen maanden en hadden de ontvoeringen een "toenemend verstikkend effect" op de economie in de regio. In het bosrijke gebied op de grens tussen Nigeria en Niger houden veel bandieten zich schuil.

De ontvoeringen in Nigeria werden aanvankelijk vooral uitgevoerd door de terreurgroepen Boko Haram en Islamitische Staat in West-Afrika. Nu worden schoolkinderen steeds vaker ontvoerd door de criminele bendes, die vooral geld hopen te verdienen aan de ontvoeringen.

Mensenrechtenorganisatie Unicef schat dat ten minste 1 miljoen Nigeriaanse kinderen vorige maand het begin van het schooljaar misten uit angst voor ontvoeringen.