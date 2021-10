Kabinet: geen gas uit Groningen vanwege energieprijzen

Wat wordt gezien als een strenge winter?

In het Vaststellingsbesluit over de gaswinning in Groningen staat geen korte definitie van het begrip strenge winter of extreme kou. Wel staat er in waarom en wanneer het Groningse gas toch nodig kan zijn.

De Gasunie heeft berekend dat er 4,6 miljoen kuub gas per uur beschikbaar moet zijn op het Groningse gasveld om de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Dat is voor het uitzonderlijke geval dat er iets misgaat met de gasopslag en levering vanuit Norg (Drenthe) en/of de gasvraag enorm toeneemt vanwege temperaturen van -15,5 graden Celsius of lager.

Het KNMI spreekt van een strenge winter als het koudegetal 300 punten of hoger is. Het koudegetal wordt berekend door de daggemiddelden van een periode bij elkaar op te tellen, met weglating van het minteken. Je komt dus op 300 als het bijvoorbeeld dertig dagen achter elkaar -10 graden Celsius is, of twintig dagen -15 graden.