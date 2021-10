Kabinet werkt aan plan om meer Afghanen naar Nederland te halen

Nederland gaat proberen meer Afghanen naar Nederland te halen dan eerder werd aangekondigd. Dat bevestigen verschillende Haagse bronnen aan de NOS. Tot dusver schreef het kabinet in Kamerbrieven dat, naast alle tolken, zo'n 70 Afghanen recht zouden hebben op evacuatie naar Nederland. Dat worden er nu volgens de bronnen zo'n 1000 tot 2000.

Die cijfers blijven ver achter bij de aantallen die VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vorige week nog suggereerde in een interview in het AD. Zij sprak toen van mogelijk 100.000 Afghanen.

Het voornemen moet nog wel worden besproken in de ministerraad.

Namenlijst

Voor het opstellen van de nieuwe evacuatielijst wil het kabinet niet langer alleen uitgaan van de mailbox die het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder opende voor Afghanen in nood. Die inbox raakte overvol. In plaats daarvan zouden mensenrechtenorganisaties en bijvoorbeeld het ministerie van Defensie hun eigen namenlijsten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten doorgeven.

De regering beloofde de Kamer eerder al het mogelijke te doen om de Afghanen die eind augustus een uitnodiging hadden om naar het vliegveld te komen, alsnog naar Nederland over te brengen. Toen werd ervan uitgegaan dat het om zo'n 70 mensen ging, maar waarschijnlijk zijn het er enkele honderden.

Daarnaast is er druk vanuit de Tweede Kamer om ook mensen naar Nederland te halen die nooit zo'n uitnodiging kregen. In de dagen na de machtsovername door de Taliban stroomde de mailbox van het ministerie van Buitenlandse Zaken compleet over met mails van Afghanen die stelden dat ze in gevaar waren doordat ze in het verleden voor Nederland werkten. Veel van die mensen kregen nooit antwoord.

Overleg coalitiepartijen

Drie Kamerleden van coalitiepartijen overlegden de afgelopen dagen met demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen om ook deze mensen te evacueren. Dat waren Salima Belhaj van D66, Don Ceder van de ChristenUnie en Derk Boswijk van het CDA.

Knapen zegde uiteindelijk toe dat Nederland voor een grotere groep z'n best gaat doen. De ministerraad spreekt morgen over de plannen en de aanpak.

Uiteindelijk is Nederland afhankelijk van de medewerking van de Taliban om die mensen ook daadwerkelijk naar Nederland te brengen. Tot nu toe evacueren verschillende Europese landen mondjesmaat mensen via Qatar en Pakistan.

Beveiligers, chauffeurs of koks

De groep Afghanen die morgen waarschijnlijk wordt toegevoegd bestaat onder meer uit beveiligers, chauffeurs en koks die voor de Nederlandse troepen in Afghanistan hebben gewerkt en daardoor nu in gevaar zijn. Ook zouden mensen die intensief met Nederlandse hulporganisaties hebben samengewerkt op de nieuwe evacuatielijst kunnen komen. In de schatting van 1000 tot 2000 evacués zijn ook de directe familieleden inbegrepen.

Dat er meer dan zeventig Afghanen uit deze groep voor evacuatie in aanmerking komen is niet helemaal verrassend. De afgelopen dagen maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat er alleen al in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad 58 mensen zitten die onder de motie-Belhaj vallen (waarin staat dat ruimhartig moet worden omgegaan met Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt) en daarom naar Nederland worden gevlogen.

De NOS weet van zo'n dertig anderen dat ze ook een uitnodiging hadden om naar het vliegveld te komen.