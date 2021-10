Drie hulporganisaties: Taliban vermoordden vader van geëvacueerde Afghanen

De Taliban hebben de vader van twee Afghanen vermoord, nadat ze door Nederland waren geëvacueerd. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer die is ingezien door de NOS. De brief is geschreven door drie hulporganisaties en twee vrijwilligers die zich de afgelopen tijd inzetten voor Afghanen met een band met Nederland.

De vader zou eind augustus samen met zijn vrouw ook hebben geprobeerd om Afghanistan te ontvluchten, maar zij bereikten het vliegveld niet.

Volgens de schrijvers van de brief is het een voorbeeld van het gevaar dat achtergebleven Afghanen lopen. Ze roepen de Kamerleden op om druk op de regering uit te oefenen om de Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en hun familie zo snel mogelijk alsnog te evacueren. De organisaties hebben hun hulp daarbij aangeboden en hopen dat Kamerleden de regering kunnen dwingen om die hulp ook te accepteren.

De briefschrijvers zijn de hulporganisaties Cordaid, Vluchtelingenwerk Nederland en Free Press Unlimited, oud-voorzitter van Defensievakbond AFMP Anne-Marie Snels en Jan Gras, een oud-officier van Justitie die zich inzet voor tolken die voor politiemissie EUPOL hebben gewerkt.

Volgens deze mensen wordt de groep Afghanen die in aanmerking komt voor evacuatie stelselmatig overdreven. Er zijn weliswaar 26.000 mails binnengekomen, maar de te evacueren groep zou veel kleiner zijn.

"Te veel van onze mensen zijn achtergebleven. Mensen die evident gevaar lopen en een duidelijke link met Nederland hebben", zeggen de briefschrijvers.