Afghaanse tolken voor Talibanrechtbank gedaagd, ook familie bedreigd

Afghanistandeskundige Willem Vogelsang zegt te schrikken van de brief. "Het lijkt wel een soort sjabloonbrief, die naar meer mensen is gestuurd of gestuurd kan worden. Hij kan geschreven zijn door een lokale Talib die wil scoren, of denkt: 'wij hebben nu de macht, nu gaan we beginnen'. Maar ik zou het wel serieus nemen en maken dat ik wegkom. "

"De Talibanleiding zou hier eigenlijk iets mee moeten doen", vervolgt Vogelsang, "en ook de militaire leiding. Maar tegelijkertijd is het een groot risico om die brief door te sturen, want je weet niet in welke handen het terechtkomt. De gematigde tak van de Taliban had al eens uitgesproken dat mensen die met buitenlanders hebben samengewerkt geen straf krijgen. Wat dat betreft is het ook wel interessant om te zien wie de macht grijpt. Er zijn geen persconferenties meer, je hoort weinig de laatste tijd."

Dat de familie van die tolk nu ook aansprakelijk wordt gesteld, maakt het volgens volgens Vogelsang nog schrijnender. "Ik hoorde al dat dit gebeurde, maar nu het echt op papier staat, is toch extra hard. Wat moet je dan doen? je kunt niet je hele familie meenemen over de grens."