CIA richt afdeling op om spionage en mondiale ambities van China te ondermijnen 

De Amerikaanse geheime dienst CIA zet een nieuw centrum op dat uitsluitend informatie uit en over China verzamelt. Dat heeft CIA-directeur Williams Burns bekendgemaakt. Hij noemt de rivaliteit met China de grootste geopolitieke uitdaging van de 21e eeuw.

De afdeling gaat inlichtingen verzamelen om Chinese spionage in de VS tegen te gaan en om de Chinese invloedssfeer elders in de wereld tegen te gaan. Volgens The Washington Post gaat de CIA wereldwijd meer agenten, taalkundigen en technici inzetten om dat te bewerkstelligen. De krant vergelijkt het met de manier waarop de geheime dienst zich tijdens de Koude Oorlog tegenover de Sovjet-Unie opstelde. Ook worden meer agenten opgeleid in het Mandarijn.

De afgelopen jaren richtte de dienst zich vooral op de strijd tegen terreur, maar volgens directeur Burns verdienen landen zoals "het grote en gecompliceerde China, het agressieve Rusland, het provocatieve Noord-Korea en het vijandige Iran" meer aandacht.

In The Washington Post zeggen deskundigen dat China zeker een eigen 'missiecentrum' verdient binnen de CIA vanwege de groeiende invloed van het land wereldwijd. De afgelopen dagen provoceerde China buurland Taiwan door met tientallen militaire vliegtuigen door de zogeheten 'defensiezone' te vliegen.