Provincie Friesland wil Girostart: 'Met tijdrit op Afsluitdijk als ultieme droom'

Naast Atsma en gedeputeerde Fokkens reist onder anderen ook oud-renner Pieter Weening mee naar Milaan. "Pieter is niet alleen mijn buurman in Surhuisterveen, maar ook nog een voormalig rozetruidrager."

Vervolgens is het afwachten wat de reactie van de RCS is. Vijf jaar geleden begon de Giro nog in Gelderland. "Dit gesprek is puur ter oriëntatie. We gaan eerst verkennen of er een kans is en dan gaan we kijken wat de voorwaarden zijn."

Om de Giro-directie te enthousiasmeren, kan de delegatie beelden tonen van de Profronde van Surhuisterveen, waar afgelopen weekeinde Girowinnaar Egan Bernal rondreed in zijn roze trui. En er zijn fraaie beelden gemaakt van de passage over het Lauwersmeer tijdens de Benelux Tour.

Si?

Een concreet jaar heeft de delegatie nog niet in gedachten. Mocht er een 'si' worden uitgesproken, zou het de twaalfde keer zijn dat er een grote ronde van start gaat in Nederland. Geen enkel ander Europees land was zo gastvrij.