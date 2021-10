Hoekstra: ik had zorgvuldiger moeten zijn

Demissionair Hoekstra had bij zijn investering in een safaribedrijf zorgvuldiger moeten zijn. Dat zei hij in het vragenuur in de Tweede Kamer. Het bedrijf was officieel gevestigd op de Maagdeneilanden, dat bekend staat als belastingparadijs. De investering kwam zondag aan het licht door een publicatie van Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplaform Investico.

In een reactie zei Hoekstra toen al dat hij zich bij de aankoop in 2009 niet gerealiseerd heeft waar het bedrijf gevestigd was en dat hij zich daar beter in had moeten verdiepen. Hoekstra voegde er vandaag aan toe dat hij de vestigingsplaats in 2009 had kunnen weten, maar dat die hem toen niet is opgevallen. In 2017, toen hij minister werd, was hij wel op de hoogte; hij begreep toen ook dat dat gevoelig lag en hij heeft destijds zijn belang verkocht.

Guernsey

Hoekstra benadrukte vandaag dat hij voor zijn aantreden als minister wél zorgvuldig heeft gehandeld. Niet alleen zijn aandelen in het safaribedrijf heeft hij toen van de hand gedaan, ook een belang in een fonds van McKinsey, waar hij partner was, heeft hij verkocht. Die belegging diende als pensioenvoorziening en het fonds staat geregistreerd in Guernsey.

Volgens Hoekstra deden 30.000 partners en werknemers van McKinsey daaraan mee en was die voorziening onder meer in het leven geroepen omdat medewerkers van dat bedrijf niet in aandelen van beursgenoteerde bedrijven mochten beleggen. Hij heeft over de verkopen destijds overleg gehad met de landsadvocaat en hij heeft het gemeld aan formateur Rutte.

Kamerleden kritisch

Een groot deel van de oppositie (PvdA, PVV, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1) is zeer kritisch over de gang van zaken. Velen vragen zich af hoe geloofwaardig Hoekstra ten strijde kan trekken tegen belastingparadijzen, als hij daar zelf gebruik van heeft gemaakt. Ook de investering op Guernsey roept vragen op. "Blijkbaar is het in de top van de Nederlandse consultancy gebruikelijk dat je via Guernsey je pensioen opbouwt", zei PvdA-Kamerlid Nijboer.

Volgens Hoekstra is hij wel degelijk nog geloofwaardig. Hij benadrukte dat hij zich aan alle regels heeft gehouden, ook toen hij in de Eerste Kamer zat, en dat de kwestie van het bedrijf op de Maagdeneilanden speelde voordat hij minister werd.

Hij wees er ook op dat hij bij de belegging geen winstoogmerk had en dat hij alles heeft opgenomen in zijn belastingaangifte.

'Tijdgeest is veranderd'

De demissionaire minister zei verder dat het kabinet "niet zuinig" is geweest in het aanpakken van belastingconstructies: "Het kabinet heeft er veel meer aan gedaan dan vorige kabinetten. Het laat zien hoe de tijdgeest is veranderd. Ik weet ook niet of ik er in 2009 wel op aangeslagen zou zijn."

Hoekstra wees er ook nog op dat de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen pas in december 2017 werd opgesteld en dat er in Nederland pas in 2019 zo'n lijst is gekomen.

Volgens de minister liep in 2015 84 procent van het vermogen dat de Wereldbank had geïnvesteerd in Zuidelijk Afrika via belastingparadijzen.

Hoekstra beloofde de Kamer dat hij nog wel eens met de Nederlandsche Bank en andere experts wil praten over hoe je met dit soort beleggingen moet omgaan: "Het is mijn belang als minister dat niemand bij een staatsdeelneming of in de financiële sector dit type discussies heeft."