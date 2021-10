'Brievenbusfirma Hoekstra van een andere tijd, maar ondermijnt gezag wel'

Dat de minister van Financiën en de president-commissaris van ABN Amro een belang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden hadden, is opmerkelijk. Maar het moet ook geplaatst worden in de tijd dat het gebeurde, zeggen experts.

"Ik praat het absoluut niet goed, maar je moet het wel in het tijdsgewricht plaatsen", zegt Harald Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg. "Dit soort constructies was in 2009 gangbaar."

Uit gelekte documenten van trustkantoren, de zogenoemde Pandora Papers, blijkt dat demissionair minister van Financiën Hoekstra (CDA), voordat hij minister werd, jarenlang een belang had in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Hiermee investeerde hij in een safaribedrijf van een vriend in Oost-Afrika.

Dividendbelasting schrikt af

Volgens Benink moet ook gekeken worden naar de investering zelf. "Het ging om een idealistische belegging, met een laag verwacht rendement. Niet om een startup of iets in de farmaceutische industrie of zoiets dergelijks. Dan is ecotoerisme in Tanzania en Kenia wel iets anders."

Waarom is dan wel voor zo'n constructie gekozen? Het kan een teken van belastingontwijking zijn, zegt Jan van de Streek, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. "Maar de enige belasting die in dit verhaal ontweken wordt is de Nederlandse dividendbelasting."

Buitenlandse aandeelhouders zouden afgeschrikt kunnen worden door de Nederlandse dividendbelasting. "Kijk ook naar Unilever, waar het hoofdkantoor niet naar Rotterdam ging omdat de belasting op dividend niet werd afgeschaft", zegt Van de Streek.