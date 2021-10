Rijstroken op Haringvlietbrug verbreed na klachten inhalende bestuurders

De linkerrijstroken op de Haringvlietbrug zijn in beide richtingen veertig centimeter breder gemaakt. Daarmee zijn de inhaalstroken voortaan 2,35 meter, na een eerdere versmalling.

Rijkswaterstaat nam afgelopen zomer verschillende maatregelen omdat de brug in slechte staat is. Om te voorkomen dat klemmen en rijplaten loskomen door de trillingen van het vele verkeer werden twee rijstroken versmald en ging de maximumsnelheid omlaag van 100 naar 50 kilometer per uur.

Veel automobilisten klaagden over de rijstroken van 1,95 meter. Inhalen was daardoor lastig, zeker wanneer een vrachtwagen moest worden gepasseerd.

Handhavingscamera's

Nu is er ruimte in de middenberm vrijgemaakt door mobiele flitspalen te vervangen door handhavingscamera's. De linkerrijstrook kon daardoor in beide rijrichtingen worden verbreed.

Automobilisten zijn blij met de aanpassingen. "Eerst lukte het ook wel, maar was het passen en meten", zegt een automobilist tegen de regionale zender Rijnmond. "Mensen die wat banger waren, kunnen nu ook makkelijker doorrijden."

Twee smalle rijstroken

Vanwege de slechte staat van de brug zou er in eerste instantie in beide richtingen maar één rijstrook openblijven, maar dat plan stuitte op veel verzet. Vervolgens werd besloten om het verkeer in beide richtingen niet over één rijstrook, maar over twee versmalde rijstroken van 1,95 meter te laten rijden.

De linkerrijstroken zijn vanaf vandaag dus veertig centimeter breder. De aangepaste situatie op de brug blijft zo tot 2023, wanneer de renovatie van de brug op het programma staat.

Brug vaker open

Ook de scheepvaart heeft last van de slechte staat van de brug. Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug, dat open moet kunnen voor hogere schepen is er slecht aan toe. Daardoor zou de brug de komende twee jaar nog maar één keer per week opengaan. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt tegen Rijnmond dat de brug vanaf deze week op vrijdag én op zondag opengaat omdat er fors minder bouten loskomen.