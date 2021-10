Zeven verwaarloosde leeuwen opgevangen in Friesland: 'Grootste groep ooit'

Jaarlijks worden tientallen verwaarloosde en getraumatiseerde leeuwen en tijgers verzorgd in opvangcentra in Nederland. Afgelopen week werden zeven leeuwen in Roemenië uit slechte omstandigheden gered en overgebracht naar opvang Felida in Friesland.

Het is het grootste aantal dat ze ooit in een keer binnen hebben gekregen bij de opvang, waar ze nu in totaal negen leeuwen en een tijger verzorgen.

"Ze doen het best goed. Het plan is dat ze een aantal maanden bij ons blijven voor intensieve zorg", zegt Simone Schuls, manager van het opvangcentrum dat gespecialiseerd in fysiek en mentaal getraumatiseerde grote katachtigen. "Daarna zullen zeker vijf leeuwen in ons reservaat in Zuid-Afrika worden opgevangen. Daar leven de dieren in het semi-wild en hebben ze een hectare grond voor zichzelf."

De Roemeense eigenaar had een vergunning om leeuwen op zijn terrein te houden, maar wilde nu van de dieren af. "Ze hadden een veel te klein verblijf, bijna geen water, geen begroeiing om zich heen en geen verwarming", vertelt Juno van Zon, die de dieren zo aantrof tijdens de reddingsactie. Met een team van zo'n twintig mensen wisten ze zeven leeuwen veilig naar Nederland te vervoeren. De eigenaar weigerde om zijn twee laatste leeuwen ook mee te geven.

Simba in Roemeense videoclip

Een van de leeuwen is de driejarige Simba, die er slecht aan toe is. "Simba ziet eruit als een kleine hond. Hij is misvormd en loopt niet goed", zegt Schuls. "In de opvang helpen we de leeuwen om natuurlijk gedrag te ontwikkelen en een jachtgevoel te krijgen." Maar de kans dat Simba ooit sterk genoeg is om in het wild te kunnen overleven, is klein. Waarschijnlijk blijft hij de rest van zijn leven in de opvang in Friesland.

De internationale dierenorganisatie Vier Voeters, ook bekend als Four Paws, kwam Simba op het spoor door een videoclip van een Roemeense artiest waarin het wilde dier te zien was. De video zorgde voor een storm van kritiek op sociale media, mede ook omdat Simba er gewond uitzag. Het dier werd in beslag genomen, maar later weer teruggegeven aan zijn eigenaar.

Het Jeugdjournaal ging langs bij de dierenopvang in Friesland om te kijken hoe het met de dieren gaat: