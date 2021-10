Broekers-Knol van veel kanten onder vuur na Afghanistan-interview

Partijen uit de oppositie en de coalitie hebben stevige kritiek op demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vanwege een interview in het AD. Daarin zegt ze dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat zo'n uittocht tot een "braindrain" kan leiden in Afghanistan.

D66-Kamerlid Belhaj noemt het interview "bizar". Belhaj was een van de drijvende krachten achter een oproep aan het kabinet om Afghanen op te vangen als ze gevaar lopen omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. "Heb maar een woord voor haar uitspraken: afschuwelijk."

Individuele afzenders

Na de machtsovername in Afghanistan door de Taliban kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken in totaal zo'n 23.000 mails met hulpverzoeken. Hoeveel individuele afzenders er achter die mails zitten is nog niet duidelijk. Zeker is dat veel mensen meer dan één mail hebben gestuurd, maar ook dat veel verzoeken over meer dan één persoon gaan.

Broekers-Knol maakt in het interview een rekensom: "Als die 23.000 mails allemaal van één persoon zijn, en die willen allemaal vaak hun gezin meenemen - maal vijf, reken ik altijd maar - dan zijn dat 100.000 mensen. Mijn eerlijke antwoord is nee. Dat kunnen we niet aan."

Misleiding

Volgens CDA-Kamerlid Boswijk is "zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin". Boswijk hielp zelf vanuit Nederland bij de evacuaties vanuit Kabul. "Als je met de ngo's praat dan weet je dat de aantallen vele malen lager zijn. En het lijkt me niet verstandig om het frame van de Taliban, de 'braindrain', over te nemen. Dit interview zorgt alleen maar voor misleiding en een hoop ruis."

De Taliban hebben de afgelopen tijd het braindrain-argument gebruikt om te voorkomen dat mensen vertrokken. Hoogopgeleide Afghanen zijn nodig om het land op te bouwen, stelt de extremistische organisatie.

Onwaarschijnlijk triest

Kamerlid Piri van de PvdA vindt het interview "hersenloos en harteloos". En Kamerlid Ceder van de ChristenUnie spreekt van "zeer ongepaste en pijnlijke uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol". Denk-fractievoorzitter Azarkan noemt het een "onwaarschijnlijk triest en gemeen interview".

De staatssecretaris "doet niet alleen uitspraken die de Taliban zelf ook doet, ze strooit ook weer met cijfers die niet kloppen", zegt Volt-Kamerlid Koekkoek. "Ze doet zo Afghanen geen recht, maar ook haar ambt niet." Volt wil uitleg van demissionair premier Rutte.

In de nasleep van de moeizame Nederlandse evacuatieoperatie in Afghanistan zijn twee bewindspersonen opgestapt. In eerste instantie trad alleen minister Kaag van Buitenlandse Zaken af, maar een dag later volgde ook minister Bijleveld van Defensie.