Bedrijven in de knel door extreem hoge energieprijs

Nyrstar en Aldel zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over hulp van de overheid via belastingverlaging of andere maatregelen. De bedrijven zijn volledig geëlektrificeerd en stoten zelf nauwelijks CO2 uit. Dat gebeurt bij het opwekken van de elektriciteit die zij inkopen wel en daarvoor worden ze belast via de elektriciteitsrekening. Het probleem is volgens de bedrijven dat in Nederland de compensatie hiervoor stukken lager is dan in onze buurlanden.

Bedrijven gaan er vooralsnog van uit dat de prijzen in het voorjaar van 2022 weer gaan zakken, maar zeker is dat niet. Wel zeker is dat het Nederlandse bedrijfsleven net als huishoudens zal moeten wennen aan sterk variërende prijzen nu het gas niet meer in grote hoeveelheden uit de eigen bodem komt.