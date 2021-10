Taiwan meldt recordaantal schendingen luchtruim door China

Gisteren zijn 38 Chinese militaire vliegtuigen door het luchtruim van Taiwan gevlogen, zegt het Taiwanese ministerie van Defensie. Dat is een recordaantal schendingen op één dag, aldus het departement.

Het ging om twee 'golven' met onder meer straaljagers en bommenwerpers. Taiwan liet als waarschuwing aan Peking gevechtsvliegtuigen opstijgen.

Gespannen relatie

De relatie tussen Taiwan en China is zeer gespannen. Het eiland, dat door China als afvallige provincie wordt gezien maar zichzelf als soevereine staat beschouwt, klaagt al meer dan een jaar over intimiderende Chinese luchtmachtoperaties. "China is moedwillig betrokken bij militaire agressie, waardoor de regionale vrede wordt geschaad", zegt de Taiwanese premier Su Tseng-chang.

Het machtsvertoon van Peking valt samen met de feestelijke herdenking van de oprichting van de Volksrepubliek China, nu 72 jaar geleden. De Chinese regering heeft nog niet gereageerd op de Taiwanese beschuldiging. Eerder zei Peking over dergelijke vluchten dat ze bedoeld zijn om de Chinese soevereiniteit te beschermen.

Vorig jaar meldde Taiwan 380 schendingen van het luchtruim door vliegtuigen van de Volksrepubliek. Dit jaar staat dat aantal tot dusver op 500. Twee jaar geleden al zei de Chinese president Xi Jinping dat Taiwan bij China hoort en dat hij de optie openhield om "alle nodige middelen" in te zetten om het eiland in te lijven. Die boodschap herhaalde hij afgelopen juli bij het eeuwfeest van de Chinese communistische partij.

Decennialang was China vooral naar binnen gekeerd, maar die tijd lijkt nu voorbij, legde correspondent Sjoerd den Daas vorig jaar al uit: