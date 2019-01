Xi wil desnoods geweld gebruiken voor hereniging met Taiwan

De Chinese president Xi Jinping wil een vreedzame hereniging met Taiwan, maar sluit geweld niet uit. In de Grote Hal van het Volk in Peking zei hij dat Taiwan weer bij China "moet en zal" horen. "We houden de optie open om alle nodige middelen in te zetten."

Xi voegde daaraan toe dat alle mensen in Taiwan moeten beseffen dat onafhankelijkheid alleen maar tot "diepe rampspoed" zal leiden. Volgens hem is hereniging onvermijdelijk als het Chinese volk weer groot wil worden. Xi benadrukt dat hij buitenlandse bemoeienissen rond Taiwan niet tolereert, omdat het de Chinese binnenlandse politiek betreft.

Gesprekken stilgevallen

De Chinese president zegt bereid te zijn met elke Taiwanese politieke partij te praten om een doorbraak te realiseren, mits die ook streeft naar hereniging op basis van een 'één land-twee systemen'-structuur. Sinds Tsai Ing-wen in 2016 president van Taiwan is geworden, zijn de gesprekken stilgevallen.

In een reactie wijst ze de handreiking van Xi af. Volgens haar moeten alle gesprekken tussen de beide regeringen verlopen en niet tussen afzonderlijke politieke partijen. Tsai voegt daaraan toe dat China de wensen van het Taiwanese volk moet respecteren.

Taiwan is een de facto onafhankelijke staat die door China wordt beschouwd als een afvallige provincie. Landen die diplomatieke banden hebben met China, mogen die van China niet hebben met Taiwan.