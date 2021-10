Onderwijsinpectie: zij-instromers staan soms te snel voor de klas

Mensen die een carrièreswitch maken en in het onderwijs terechtkomen staan in het basisonderwijs soms te snel voor de klas, meldt de Onderwijsinspectie in een rapport waar Trouw over schrijft. Bij een opleiding die de inspectie evalueerde werken deze zij-instromers al tijdens hun studie in het onderwijs.

"Het is een waardevol traject omdat het veel diversiteit toevoegt aan het onderwijs," zegt inspecteur-generaal Alida Oppers van de Onderwijsinspectie in het NOS Radio 1 Journaal, "maar waar het misgaat is dat het niet helemaal helder is wanneer een zij-instromer geschikt is om voor de klas te staan."

De meeste pabo's hebben volgens de inspectie een goed ingericht traject voor mensen die vanuit een andere baan aan de slag gaan in het onderwijs, maar de verschillen tussen de opleidingen zijn op dit moment nog groot.

Abstracte eisen

Een zij-instromer moet voldoen aan bepaalde eisen, maar die regels zijn volgens de inspectie abstract. De Onderwijsinspectie pleit ervoor dat pabo's en scholen samen gaan kijken wat nodig is om zij-instromers verantwoord voor de klas te zetten. Dat betekent volgens de inspectie onder meer dat in de eerste periode zwaardere begeleiding nodig is.

Ook de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, herkent de problemen die door de onderwijsinspectie worden geschetst. "Waar het vooral om gaat is strakke begeleiding en goede afspraken daarover", stelt vicevoorzitter Anko van Hoepen. "Je bent niet klaar als je van de opleiding af komt. En die begeleiding moet in de eerste fase goed zijn. Daar maken we steeds vaker afspraken over, maar daar is nog een lange weg in te gaan."

Sterk gestegen

Zij-instromers zijn hard nodig om het lerarentekort in het onderwijs tegen te gaan. Het aantal mensen dat zich meldt als zij-instromer is in de afgelopen jaren sterk gestegen, schreven onderwijsministers Van Engelshoven en Slob in december aan de Tweede Kamer. In 2017 waren er 495 zij-instromers, dat aantal steeg in 2020 tot 1777.

Ook op andere manieren wordt het lerarentekort aangepakt. Zo beginnen vier universiteiten in 2022 een masteropleiding tot leraar basisonderwijs, meldt AD vandaag.

Van Engelshoven: begeleiding een uitdaging

Van Engelshoven zegt in een reactie op het rapport van de Onderwijsinspectie heel blij te zijn met zij-instromers. Maar ze erkent dat goede begeleiding "echt een uitdaging is".

Volgens de demissionaire minister van Onderwijs moet er bij de begeleiding goed worden gekeken wat iemand al kan en kunnen bijvoorbeeld ook gepensioneerde leraren worden ingezet om zij-instromers te helpen. Ze wil voorkomen dat nieuwe leraren het onderwijs verlaten omdat ze te vroeg voor de klas komen te staan.