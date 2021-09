Zo kwam 'doorstart' huidige coalitie toch weer in zicht

Ruim een half jaar geleden, op 17 maart, haalde de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opnieuw een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is bijzonder dat de kiezer bij verkiezingen het zittende kabinet niet afstraft, maar juist lijkt aan te sporen om in dezelfde samenstelling door te gaan.

Mooi makkelijk, zou je denken. Maar een week na de verkiezingen loopt het helemaal mis.

Op 25 maart maakt ANP-fotograaf Bart Maat een foto van verkenner Ollongren (D66), die het Binnenhof overhaast verlaat na een positieve coronatest. Op de notities onder haar arm is te lezen: "Positie Omtzigt, functie elders."

VVD-leider Rutte zegt eerst dat hij het niet met de verkenners over het kritische CDA-Kamerlid heeft gehad. Maar dat blijkt later toch het geval te zijn. "Je moet wat met Omtzigt, minister maken", noteerden ambtenaren die het gesprek bijwoonden.

'Ander persoon'

In een lang, zwaar debat zegt de premier dat hij "een verkeerde herinnering" heeft aan zijn gesprek met de verkenners en dat hij niet heeft gelogen. Maar in de nacht van 1 op 2 april krijgt hij toch een motie van afkeuring van zijn coalitiegenoten D66 en CDA. Die wordt met brede steun aangenomen, alleen zijn eigen VVD stemt tegen.

D66-leider Kaag zegt na het debat dat zij haar conclusies had getrokken, als zij Rutte was, "Maar ik ben een andere persoon." En dat laat zij een paar maanden later ook zien, als zij na een motie van afkeuring wel aftreedt als minister.

ChristenUnie-leider Segers doet er iets later in april een schepje bovenop door te zeggen dat er iets bij hem is geknapt, waardoor hij niet meer wil samenwerken met Rutte. Later neemt hij dat terug en zegt hij dat hij te veel op de man heeft gespeeld. Maar de opmerking heeft de onderlinge sfeer er intussen niet beter op gemaakt.