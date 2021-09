Ook VVD en CDA willen doorgaan met huidige combinatie, ChristenUnie bereid mee te praten

'Nieuwe kabinet moet bewijzen dat het echt anders is'

Na bijna zeven maanden onderhandelen krijgen we waarschijnlijk dezelfde combinatie van partijen in de regering als nu. "De allergrootste opgave voor dat nieuwe kabinet wordt zeker in het begin dat ze zullen moeten bewijzen dat het toch anders is", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "En daarbij moeten ze van heel ver komen, want wat we de laatste tijd zagen was een kabinet dat compleet uitgeregeerd is, een coalitie die uit elkaar viel.

Op het eerste gezicht is D66 de grootste verliezer van vandaag en het CDA de grote winnaar. Zij verloren de verkiezingen en krijgen toch wat ze willen. Kaag wilde het progressiever, maar nu nog nee zeggen betekende nieuwe verkiezingen en zover wilde ze het niet laten komen. In ruil zal ze nu in de onderhandelingen de hoofdprijs en meer dan dat vragen.

Er komt een enorme druk op de onderhandelingen te staan. Er zijn eigenlijk geen alternatieven meer voor deze coalitie. Het is nog steeds dit, of nieuwe verkiezingen."