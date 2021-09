Remkes: eventueel ook bewindslieden van andere partijen in kabinet

Informateur Remkes houdt er rekening mee dat partijen die niet tot de nieuwe coalitie horen "alternatieve vormen van steun" geven. Zoals verwacht adviseert Remkes in zijn eindverslag onderhandelingen over een meerderheidskabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Er moet een beknopt regeerakkoord komen. Binnen dat kader maken de kandidaat-ministers een regeerprogramma, schrijft hij.

In een toelichting zei de informateur dat de alternatieve steun er ook toe kan leiden dat andere partijen "in een extra parlementair deel bewindspersonen kunnen leveren". De partijen die hij voor die optie noemt zijn PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en de fractie-Den Haan.

Remkes sprak van een "open uitnodiging". Hij zei ook dat de betrokken partijen tegen hem hebben gezegd dat ze zover nog niet zijn, maar volgens hem is het een signaal dat het denken bij niemand de komende week mag stilstaan. Die fracties zouden ook mee mogen praten over bepaalde thema's of over de financiën.

De Kamer debatteert volgende week over de aanbevelingen van Remkes.