Lava op La Palma bereikt oceaan, grote rookwolken boven zee

Volgens correspondent Rop Zoutberg, die op La Palma verblijft, krijgen omwonenden de dringende oproep om binnen te blijven.

Moeilijk voorspelbaar

De afgelopen dagen dreigde de lava al de zee te bereiken. Omdat gevreesd werd dat daarbij explosies zouden ontstaan, werden bewoners van een deel van de westkust van het Canarische eiland geëvacueerd.

De snelheid waarmee de lava over La Palma stroomt is moeilijk te voorspellen. Sinds de uitbarsting op 19 september zijn er steeds nieuwe erupties, waarbij de lava soms stroperig en soms veel vloeibaarder is.

Ook ontstaan er steeds nieuwe lavastromen. Een huisje dat op wonderbaarlijke wijze net gespaard leek te worden, werd daardoor gisteren alsnog door de lava verwoest.