'Wonderhuisje' op La Palma dat ongemoeid bleef door lava alsnog verwoest

Een signaal van hoop, zo werd een iconische foto omschreven van een huisje op La Palma dat op wonderbaarlijke wijze als enige in de omgeving gespaard werd door een stroom lava. Een paar dagen later is het huis toch verwoest. Nieuwe lavastromen, veroorzaakt door de aanhoudende uitbarstingen van de vulkaan op het Canarische eiland, hebben het alsnog verzwolgen.

"Afgelopen nacht waren er voortdurend explosies te horen", zegt correspondent Rop Zoutberg, die op La Palma is. "Het lijkt af en toe wel op een luchtbombardement." De explosies worden deels veroorzaakt doordat de lava in contact komt met bananenkassen van kunststof.

De erupties lijken in een andere fase terechtgekomen te zijn. Eerdere uitbarstingen produceerden stroperige lava die zich langzaam voortbewoog, maar de lava die nu uit de vulkaan komt is vloeibaarder en daarmee sneller. Het heeft er alle schijn van dat het huisje, gebouwd door een Nederlandse vrouw voor een Deens echtpaar, daardoor is verwoest.

Bekijk hier beelden van de Spaanse tv van het verwoeste huis: